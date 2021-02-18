Президент UFC рассказал, как проиграл миллион долларов

Президент UFC Дана Уайт признался, что ему нравится делать ставки на спортивные события, и вспомнил, как однажды проиграл миллион долларов США, не угадав победителя в боксёрском матче.

«Мне нравится делать ставки. Благодаря этому событие становится для меня захватывающим и интересным. Я из Лас-Вегаса — и потому всегда делаю ставки.

Я также очень часто играю в настольные азартные игры. Мне становится хуже, если я не играю. И да, мне становится лучше, если я выигрываю.

Как-то я поставил миллион долларов на Джермейна Тейлора. Помню, что ему тогда надрал задницу долговязый парень из Огайо Келли Павлик. Я поставил миллион долларов, но Тейлора уничтожили», — приводит слова Даны Уайта издание BJPenn.com.