Забит Магомедшарипов — брату: не рановато ли тебе в Bellator, братишка?

Боец UFC Забит Магомедшарипов провёл тренировку с младшим братом, Хасаном Магомедшариповым, который недавно подписал контракт с Bellator.



«Не рановато ли тебе в Bellator, братишка?» — написал в своём «инстаграме» Забит Магомедшарипов.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.

20-летний Магомедшарипов-младший дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, победив Михаила Тарханова техническим нокаутом. Всего на его счету пять боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал пять побед. Что касается 29-летнего Забита Магомедшарипова, то у него 18 побед и одно поражение, в том числе шесть побед в шести боях в UFC.