Забит Магомедшарипов — брату: не рановато ли тебе в Bellator, братишка?
Боец UFC Забит Магомедшарипов провёл тренировку с младшим братом, Хасаном Магомедшариповым, который недавно подписал контракт с Bellator.
«Не рановато ли тебе в Bellator, братишка?» — написал в своём «инстаграме» Забит Магомедшарипов.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.
20-летний Магомедшарипов-младший дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, победив Михаила Тарханова техническим нокаутом. Всего на его счету пять боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал пять побед. Что касается 29-летнего Забита Магомедшарипова, то у него 18 побед и одно поражение, в том числе шесть побед в шести боях в UFC.
Рекомендуем вам
- 18 февраля 2021
-
18:50
-
17:44
-
16:00
-
15:00
-
14:14
-
14:00
-
13:10
-
12:10
-
11:10
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
00:43
- 17 февраля 2021
-
23:52
-
22:59
-
22:00
-
20:41
-
19:55
-
17:37
-
17:30
-
15:43
-
15:15
-
15:00
-
14:02
-
12:11
-
11:00
-
10:01
-
09:00
-
01:44
-
00:39
- 16 февраля 2021
-
23:30
-
22:01
-
21:33
-
20:56
-
19:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам