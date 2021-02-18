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«Тухугов — деревянный, Кормье — полный ноль». Хабиб собрал футбольную команду бойцов UFC

«Тухугов — деревянный, Кормье — полный ноль». Хабиб собрал футбольную команду бойцов UFC
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о футбольных талантах своих друзей и не только, назвав тех, кого бы взял в свою команду, состоящую из бойцов UFC.

«Ислам Махачев был бы прототипом Гарета Бэйла или же Арьена Роббена. Я бы поставил его на левый край полузащиты, который будет постоянно держать соперников в напряжении, чтобы навешивал левой ногой. Умар Нурмагомедов? В футболе он по пятибальной шкале на тройку потянет. Не знаю, обидится он или нет, но я бы его на замене держал. Если ставить в основной состав, можно в опорную зону ставить.

Тони Фергюсон? Не знаю, как он играет в футбол. Но думаю, что центральным защитником можно было бы ставить. Тагир Уланбеков? Я бы поставил его сзади ворот, чтобы мячи подавал. Этот человек вообще в футбол играть не умеет. Так что, Тага, ты сзади ворот, брат.

Кормье? Он постоянно смотрит американский футбол. Не знаю, как он играет в него. Но в нашем футболе — полный ноль. Наверное, поставил бы его на ворота, чтобы своим телом прикрывал. И то, наверное, на замену. Омари Ахмедов? Он точно не форвард. Наверное, правый защитник, чтобы держал свою позицию.

Тухугов вообще деревянный в футболе. Когда мы играем, он всегда говорит: «Пацаны, вы поиграйте, а я побегаю, мешать не буду». Он в этом вообще не шарит, он бы сидел на замене.

Кого бы ещё взял? Может, Дарена Тилла. Говорят, за «Ливерпуль» болеет, но не знаю, как играет. Ну Альдо хорошо играет», — сказал Нурмагомедов в размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграме» видео.

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