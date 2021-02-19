Льюис: бой с Блэйдсом будет очень жёстким и кровавым

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка с Кёртисом Блэйдсом. Бой Льюис — Блэйдс возглавит кард турнира UFC Fight Night 185, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 20 на 21 февраля мск.
«Что делает меня опасным, так это сила рук и воля к победе. Мне без разницы, кто мой соперник. Я уверен, что в состоянии победить кого угодно. Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю жизнь. Я стал гораздо быстрее и проворнее.
Уверен, это будет очень жёсткий и кровавый бой. Я стремлюсь к победе нокаутом. Хочу, чтобы это случилось до третьего раунда. Мы оба хотим титульного боя, поэтому ясно одно: будет очень жарко!» — приводит слова Льюиса издание BJPenn.com.
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