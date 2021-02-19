Исмаилов показал, что было после того, как его толкнул Шлеменко. Видео

Российский боец MMA Магомед Исмаилов выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, что произошло после того, как его на импровизированной дуэли взглядов толкнул Александр Шлеменко.
«А вот что было дальше. Отдал свою единственную конфетку Саше. Он вначале распознал в этой конфетке стратегический ход, сахар не ем, говорит. Но в конце всё же оценил мою уважительную позицию к себе и забрал её.
Толчок на самом деле был неожиданным, я был немножечко и приятно удивлён вначале. Но потом сделал вывод, что с этим парнем расслабляться нельзя, а вот расслабить его конфеткой — совсем другое дело.
Толчок был за всех, кого я толкал до этого. Мне помнится, что единственный, кого я толкнул, был Минеев. Но почему-то я уверен, что речь была уж точно не о нём. Пришлось приписать сюда все свои уличные толчки», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.
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