Исмаилов показал, что было после того, как его толкнул Шлеменко. Видео

Российский боец MMA Магомед Исмаилов выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, что произошло после того, как его на импровизированной дуэли взглядов толкнул Александр Шлеменко.

«А вот что было дальше. Отдал свою единственную конфетку Саше. Он вначале распознал в этой конфетке стратегический ход, сахар не ем, говорит. Но в конце всё же оценил мою уважительную позицию к себе и забрал её.

Толчок на самом деле был неожиданным, я был немножечко и приятно удивлён вначале. Но потом сделал вывод, что с этим парнем расслабляться нельзя, а вот расслабить его конфеткой — совсем другое дело.

Толчок был за всех, кого я толкал до этого. Мне помнится, что единственный, кого я толкнул, был Минеев. Но почему-то я уверен, что речь была уж точно не о нём. Пришлось приписать сюда все свои уличные толчки», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.