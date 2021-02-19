Поветкин объяснил, почему ценит золото Олимпиады выше чемпионского пояса

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал, почему для него важнее победа на Олимпийских играх, чем звание чемпиона мира в профессиональном боксе. Поветкин победил на Олимпиаде в Афинах в 2004 году.

«Вы подсчитайте, сколько чемпионов мира по профессионалам и сколько олимпийских чемпионов. Олимпийский чемпион — это олимпийский чемпион. Каждый, кто идёт в спорт, в том числе в бокс, мечтает об олимпийском золоте. Оно для меня всегда будет важнее», — написал Поветкин в своём «инстаграме».

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе. На его счету 36 побед, два поражения и одна ничья в профессиональном боксе.