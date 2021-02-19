Малыхин: Нганну — клиент Волкова. Миочича Саша тоже победит

Боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин поделился своими мыслями о перспективах российского тяжеловеса из UFC Александра Волкова. По его словам, Волков способен справиться практически со всеми топ-соперниками, в том числе действующим чемпионом Стипе Миочичем.
«Александр в последних боях очень прибавил физически, окреп. Я считаю, у каждого тяжа наступает возраст, когда он наливается этой мощью. Тяжи — это такой штучный продукт. В нашем зале было два тяжа, в другом —вообще один. Очень трудно найти хорошего тяжеловеса и сохранить его до того возраста, когда он раскроется. И сейчас Александр как раз подошёл к этому возрасту. Многие ребята, которые совершенно не разбираются и, скорее всего, даже ни разу не заходили в клетку, пишут: «Саня не умеет бороться». Саня — это монстр! Он дерётся в UFC и теперь уже находится в топ-5 лучших бойцов мира. Я считаю, сейчас время Александра. Единственное – это Кёртис Блэйдс, он очень хороший борец и может «залежать» Сашу.
Нганну? Это клиент Волкова. Александр гораздо более техничный и разносторонний. Главное, что Александр — думающий тяж. Он не такой, как, например, Розенстрайк, который полетит в эту мясорубку, и там какая-нибудь шальная его зацепит. Я думаю, что бой с Льюисом очень многому Александра научил. Думаю, что Нганну он разберёт. Вот Блэйдс — это реальная опасность для Александра, с ним могут возникнуть проблемы. Миочича, я думаю, Саша тоже победит. Так что, скорее всего, у нас скоро будет чемпион в тяжах», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
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