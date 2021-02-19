Зулузиньо: Фёдор Емельяненко — самый сильный боец
23 февраля известный бразильский боец смешанных единоборств Зулузиньо выступит на турнире в Москве, где встретится с Юсупом Шуаевым. По приезде в столицу России он вспомнил о своих прежних поединках с соперниками из России, в том числе о схватке с Фёдором Емельяненко.
«Я помню, как дрался с Фёдором Емельяненко. Имя второго соперника, к сожалению, не помню, но от обоих боёв я испытал огромное удовлетворение. Думаю, этот бой тоже будет очень важным.
Самым сильным соперником в моей карьере был Фёдор. Кто сейчас является самым сильным? Думаю, так же Фёдор. Ничего не изменилось», — приводит слова Зулузиньо «Советский Спорт».
Встреча Фёдора Емельяненко и Зулузиньо прошла в 2005 году. Россиянин тогда победил за 26 секунд.
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