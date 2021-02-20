«Рука не поднимется на эту лысую голову». Малыхин не намерен драться с Исмаиловым

Российский небитый тяжеловес Анатолий Малыхин отверг возможность поединка с Магомедом Исмаиловым, который в 2020 году экспериментировал с весовыми категориями. По словам Малыхина, у него дружеские отношения с Исмаиловым и он не намерен их портить.
«У нас с Камилом Гаджиевым хорошие отношения, думаю, что пару боёв в ONE можно будет размешать Fight Nights. Знаю, что у них сейчас дела пошли в гору, так что почему бы и не выступить в России? Я очень люблю нашу публику, она взрывает зал круче всех. Выходить драться в России – это круто!
Исмаилов? Поверьте мне, Мага Исмаилов знает, кто серьёзный оппонент. Мага знает, с кем драться. Он очень хороший парень, у меня с ним крепкие отношения. Бить его не смогу, рука не поднимется на эту лысую голову. Подушить, побороться можно, поймать где-то в закоулке, лысину ему натереть. Но драться – нет. Вообще я готов хоть с кем драться, но только не с друзьями. Есть у меня там пара друзей-тяжей, с кем я не буду драться. Даже если предложат хороший гонорар, я откажусь, потому что, на мой взгляд, дружба и отношения превыше любых денег»- рассказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
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