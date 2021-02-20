Максим Новосёлов нокаутировал Дениса Вильданова

Российский боец смешанных единоборств Максим Новосёлов, который более 10 лет провёл в местах лишения свободы, одержал победу в поединке с Денисом Вильдановым. Поединок закончился в четвртом раунде — Новосёлов смог отправить соперника в нокаут.



Примечательно, что бойцы на взвешивании показали на двоих 320 кг. Так, вес Вильданова составил 190 кг, Норвосёлова — 130 кг.



Напомним, в главном поединке турнира встретятся обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Айзек Чилемба.



В карде шоу также состоится девять поединков профессионалов и три встречи с элементами шоу. На ринг выйдет стронгмен Михаил Кокляев. Его соперником станет блогер и боец ММА Артём Тарасов, который легче оппонента более чем на 60 кг. Кроме них на вечере бокса выступят Вячеслав Дацик и Максим Новосёлов.