Кокляев показывал язык после боя, Дацик выносил соперника за ринг. Яркие фото вечера бокса

Вчера, 20 февраля, в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл» российский стронгмен Михаил Кокляев одержал победу над блогером Артёмом Тарасовым на вечере бокса. Поединок продлился все четыре раунда, по итогам которых судьи отдали победу Кокляеву.



Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в боксе. Стронгмен уступил бойцу MMA Александру Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде. До 20 февраля 2020 года это был единственный его бой в единоборствах.

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона в поединке на вечере бокса, проходящем в Красногорске. Поединок завершился в четвёртом раунде. Несмотря на то что Дацик явно проигрывал оппоненту по очкам, Вячеславу удалось провести успешную атаку и отправить противника за канаты. Судья досчитал до десяти, однако оппонент так и не поднялся.

Лучшие кадры с вечера бокса — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.