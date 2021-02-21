Куницкая победила Виейра на турнире UFC Fight Night 185

В соглавном бою вечера на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе (США) выступающая в легчайшем весе россиянка Яна Куницкая одержала победу над представительницей Бразилии Кетлен Виейра.

По итогам трёх раундов все трое судей отдали победу Куницкой со счётом 29:28.

Ранее на турнире российский боец Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу.

Также на турнире встретились бойцы тяжёлой весовой категории – 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА.

В рамках главного карда турнира американец Кёртис Блейдс встретится с соотечественником Дерриком Льюисом.