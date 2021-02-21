Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Куницкая победила Виейра на турнире UFC Fight Night 185

Куницкая победила Виейра на турнире UFC Fight Night 185
Бокс/ММА / UFC 0

В соглавном бою вечера на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе (США) выступающая в легчайшем весе россиянка Яна Куницкая одержала победу над представительницей Бразилии Кетлен Виейра.

По итогам трёх раундов все трое судей отдали победу Куницкой со счётом 29:28.

Ранее на турнире российский боец Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу.

Также на турнире встретились бойцы тяжёлой весовой категории – 42-летний белорус Андрей Орловский и 27-летний представитель США Том Аспиналл. В результате удачной попытки удушающего приёма от Аспиналла во втором раунде белорус постучал по канвасу и потерпел 20-е поражение в ММА.

В рамках главного карда турнира американец Кёртис Блейдс встретится с соотечественником Дерриком Льюисом.

UFC 2021. UFC Fight Night 185, Лас-Вегас, США
Кетлен Виейра - Яна Куницкая (W)
21 февраля 2021, воскресенье. 06:15 МСК
Яна Куницкая
Окончено
UD
Кетлен Виейра
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021