Берчельт выписан из больницы после пугающего нокаута
Бывший чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт, утративший титул в поединке с Оскаром Вальдесом в результате тяжелейшего нокаута, выписан из больницы, сообщает BoxingScene.
Берчельт был доставлен в больницу сразу после завершения схватки. В 10-м раунде он нарвался на жёсткий боковой соперника и рухнул на канвас в бессознательном состоянии. Тем не менее обследование показало, что Мигель не получил повреждений, которые могли бы ему помешать покинуть медицинское учреждение.
Видео нокаута доступно на странице промоутерской компании Top Rank в «Твиттере». Права на видео принадлежат Top Rank.
Мигель Берчельт потерпел второе поражение в карьере и первое с момента завоевания титула.
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