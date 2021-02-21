Берчельт выписан из больницы после пугающего нокаута

Бывший чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт, утративший титул в поединке с Оскаром Вальдесом в результате тяжелейшего нокаута, выписан из больницы, сообщает BoxingScene.

Берчельт был доставлен в больницу сразу после завершения схватки. В 10-м раунде он нарвался на жёсткий боковой соперника и рухнул на канвас в бессознательном состоянии. Тем не менее обследование показало, что Мигель не получил повреждений, которые могли бы ему помешать покинуть медицинское учреждение.

Видео нокаута доступно на странице промоутерской компании Top Rank в «Твиттере». Права на видео принадлежат Top Rank.

Мигель Берчельт потерпел второе поражение в карьере и первое с момента завоевания титула.