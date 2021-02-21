«40 лет, давай не будем его трогать». Хабиб рассказал, почему не хочет боя с Сен-Пьером

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему потенциальный поединок с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером больше его не интересует.

«Назовите мне любое имя бойца UFC, меня никто не заинтригует, но если услышу имя Сен-Пьера, мне сразу захочется 10 км пробежать. Вот любое имя называешь. Вот Чарльз Оливейра. Базара нет, хороший боец, но не заводит. Майкл Чендлер, пришёл и победил. Но мы видели, сколько он раз улетал. Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Конор Макгрегор, Рафаэль дос Аньос. Все бывшие чемпионы, всех прошёл, никто не мотивирует. А вот Сен-Пьер мотивирует.

Меня это имя мотивирует, но уже всё. 40 лет человеку, давай его тоже не будем трогать. Нам он нравится, он правильный представитель смешанных единоборств. Так что пусть будет он, и пусть буду я", — сказал Нурмагомедов в интервью Магомеду Исмаилову, размещённому на канале «Лысый Хищник» в YouTube.