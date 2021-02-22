Минеев: в Дагестане меня ждут, любят и уважают побольше Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил, что будет готовиться к матчу-реваншу с Магомедом Исмаиловым в Дагестане. Второй бой Исмаилов — Минеев запланирован на сентябрь 2021 года.

«Поеду опять в Дагестан и буду работать в своём клубе. Люди спрашивают: «А как это — в Дагестан?» Да легко! Меня там ждут, любят и уважают побольше Исмаилова. У меня там клуб, моя команда, с которой я всегда готовлюсь, мои товарищи.

Если опираться на комментарии каких-то 15-16-летних ребят с закрытым профилем, которые имеют по 15 профилей и пишут, то тогда да, может сложиться мнение. На самом деле Дагестан — моя площадка, на которой мне удобно и комфортно тренироваться.

У некоторых ребят из Дагестана есть такая установка: топить за своего, что бы там ни было. Даже слепо. К счастью, не у всех. Есть адекватные люди, которые понимают, где чёрное, а где белое. И понимают, что такое честь, честность и ответственность.

Много и таких, которые кричат: «Эй, Минеев! Мы тут!» А потом, когда мы с ними встречаемся лицом к лицу, говорят: братан, это же просто шоу. Много таких», — цитирует Минеева Sport24.