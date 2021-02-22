Кокляев признался, что после боя с А. Емельяненко ушёл в жутчайший запой

Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что у него были проблемы с алкоголем после поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко. Кокляев проиграл Емельяненко нокаутом в первом раунде боксёрского поединка, состоявшегося в ноябре 2019 года.
«Честно: ушёл в жутчайший запой, около двух недель. Но не сразу же. Сначала привёл в порядок свои дела, успокоил семью. Чтобы они видели, что с ними тот же самый дубок крепкий, и он не срубленный, несмотря ни на что.
Мне сказали отдохнуть пару месяцев, в зале вообще не появляться. Тогда душе захотелось праздника. Застолья, в трапезной при монастыре прям пару дней, бывало у продуктового магазина. Не успел выйти, бутылку водки открыл, выпил, закрыл, в карман убрал и добежал до автослесарки, где знакомые мою машину делают. «Пацаны! Миха! А у меня каникулы, давайте!» И понеслась: Питер, Пермь, Таганрог, Ростов, везде ездил в таком состояньице», — рассказал Кокляев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
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