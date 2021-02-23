Шлеменко — о Минееве: своим поведением некоторые люди недостойны громких боёв

Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил, что не собирается выходить в клетку с Владимиром Минеевым.

«Я считаю, что своим поведением некоторые люди недостойны громких боев. Они получают это незаслуженно. Для чего? Я бы не давал. Входит ли Минеев в число этих людей? Конечно.

Я разделяю точку зрения Маги (Исмаилова. — Прим. «Чемпионата»), потому что этот человек про меня однажды говорил всякую чушь. И есть какой-то сайт непонятный, где написали, что он приедет ко мне в город, зайдёт ко мне во двор и что-то там сделает. Меня это прямо…

Это законченная история. Мне, в отличие от Маги, незачем давать ему шанс. Вот если он его выиграет (победит. — Прим. «Чемпионата»), если Минеев выиграет у Маги, тогда это становится более принципиально», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Sport24.