Гаджиев рассказал, что может сорвать реванш Исмаилов — Минеев

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что матч-реванш бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева может и не состояться, если спортсмены не уладят между собой личные разногласия.

«Если они между собой эти вопросы не решат, так могут и до клетки не дойти. Думаю, они встретятся. А так они где-то встречаются, смотрят друг на друга, а потом опять драка», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Ожидается, что матч-реванш Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева состоится в сентябре 2021 года. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что Минеев недостоин громких боёв.