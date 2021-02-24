Гаджиев рассказал, что может сорвать реванш Исмаилов — Минеев
Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что матч-реванш бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева может и не состояться, если спортсмены не уладят между собой личные разногласия.
«Если они между собой эти вопросы не решат, так могут и до клетки не дойти. Думаю, они встретятся. А так они где-то встречаются, смотрят друг на друга, а потом опять драка», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Ожидается, что матч-реванш Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева состоится в сентябре 2021 года. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
Ранее боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что Минеев недостоин громких боёв.
Шлеменко — о Минееве: своим поведением некоторые люди недостойны громких боёв
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