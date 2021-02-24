Корешков поблагодарил Шлеменко после победы над Родригесом

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал выступление на матчевой встрече по смешанным единоборствам между командами России и Бразилии, которая проводилась под эгидой лиги AMC Fight Nights. Корешков в первом раунде болевым приёмом победил Адриано Родригеса.



«Друзья, вот и состоялся мой первый бой после длительного простоя! Не всё пошло по плану, но, попав в трудную ситуацию, мы не растерялись, смогли по ходу перестроиться и завершить поединок так, как это было необходимо — досрочно! Друзья, хочу сказать спасибо всем за поддержку! Очень многие пишут свои поздравления!



Благодарю вас. Огромнейшее спасибо всей нашей школе, моему тренеру Александру Шлеменко за прекрасную подготовку, развитие моей карьеры, за все наставления и за всё, что делает для меня! Спасибо нашей профессиональной команде Storm Shlemenko Fight Team и нашим партнёрам. Всей команде AMC Fight Nights за работу и старания, отдельные слова благодарности Амиру Мурадову и Камилу Гаджиеву за эту возможность выступить в России!» — написал Андрей Корешков в своём «инстаграме».