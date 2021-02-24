Валентина Шевченко проведёт пятую защиту титула 24 апреля, её соперницей станет Андраде

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт следующий бой на турнире UFC 261, который состоится 24 апреля 2021 года. Соперницей Шевченко станет Джессика Андраде. Для Шевченко этот бой станет пятой защитой титула в карьере в UFC.



Напомним, что не так давно Андраде перешла в наилегчайший вес. В первом поединке в этом дивизионе она нокаутировала экс-претендентку на титул Кейтлин Чукагян.



32-летняя Валентина Шевченко дебютировала в смешанных единоборствах в 2003 году. Шевченко владеет титулом в наилегчайшем весе с 2018 года. В последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2020 года, она победила Дженнифер Майю. Таким образом, Шевченко в четвёртый раз подряд успешно защитила титул чемпионки UFC. Всего на её счету 23 поединка в MMA, в которых она одержала 20 побед и потерпела 3 поражения.