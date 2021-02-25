Стерлинг пообещал сражаться с Петром Яном в стиле Нурмагомедова

Претендент на пояс чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, что будет бороться с обладателем пояса Петром Яном в стиле чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Думаю, он ещё никогда не сталкивался с настоящим прессингом в стиле Хабиба, когда его затаскивают в партер. И это изменит темп боя. Он может попытаться остановить тейкдауны ударами, но мне нужен только один перевод. Даже если он остановит сто моих попыток, сто первая окажется удачной, и я его переведу.

Этого парня ждёт долгий вечер. Я искренне в это верю. Понимаю, что он может потрясти меня в стойке, так что мне нужно держать руки выше. Но этот вечер сложится для него не лучшим образом», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.