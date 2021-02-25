Стерлинг пообещал сражаться с Петром Яном в стиле Нурмагомедова

Претендент на пояс чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, что будет бороться с обладателем пояса Петром Яном в стиле чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.
«Думаю, он ещё никогда не сталкивался с настоящим прессингом в стиле Хабиба, когда его затаскивают в партер. И это изменит темп боя. Он может попытаться остановить тейкдауны ударами, но мне нужен только один перевод. Даже если он остановит сто моих попыток, сто первая окажется удачной, и я его переведу.
Этого парня ждёт долгий вечер. Я искренне в это верю. Понимаю, что он может потрясти меня в стойке, так что мне нужно держать руки выше. Но этот вечер сложится для него не лучшим образом», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
- 25 февраля 2021
-
12:02
-
12:02
-
11:00
-
10:01
-
09:00
- 24 февраля 2021
-
23:54
-
22:57
-
21:55
-
19:59
-
19:55
-
19:03
-
18:02
-
16:00
-
14:00
-
13:09
-
12:12
-
11:10
-
10:01
-
09:00
-
00:46
- 23 февраля 2021
-
23:43
-
22:44
-
22:36
-
21:12
-
20:07
-
19:33
-
18:47
-
17:30
-
16:00
-
15:01
-
14:32
-
14:10
-
13:00
-
12:13
-
11:15