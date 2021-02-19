Олейник: говорят, что Пётр Ян какой-то заносчивый и задирает нос
Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился мнением о чемпионе в легчайшем весе Петре Яне.
«Иногда люди говорят, что Пётр какой-то заносчивый и задирает нос. Я не буду ходить за Петром и смотреть, как он с кем-то поздоровался, например. Ко мне он очень уважительно относится. И я всегда стараюсь платить человеку его монетой. Мы очень хорошо с Петром общались, и я за это могу только ему выразить респект, как говорят американцы.
То же самое могу сказать и о Денисе Лаврентьеве. Ребята хорошо и спокойно себя вели, общались и тренировались с другими ребятами, и всё проходило абсолютно без какой-либо агрессии», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
С. Нурмагомедов: Пётр Ян до конца не проверен. У него были удобные соперники в UFC
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
11:26
-
10:31
-
10:00
-
09:00
-
00:34
- 18 февраля 2021
-
23:26
-
23:13
-
21:59
-
20:29
-
19:51
-
18:50
-
17:44
-
16:00
-
15:00
-
14:14
-
14:00
-
13:10
-
12:10
-
11:10
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
00:43
- 17 февраля 2021
-
23:52
-
22:59
-
22:00
-
20:41
-
19:55
-
17:37
-
17:30
-
15:43
-
15:15
-
15:00
-
14:02
-
12:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам