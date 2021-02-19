Олейник: говорят, что Пётр Ян какой-то заносчивый и задирает нос

Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился мнением о чемпионе в легчайшем весе Петре Яне.

«Иногда люди говорят, что Пётр какой-то заносчивый и задирает нос. Я не буду ходить за Петром и смотреть, как он с кем-то поздоровался, например. Ко мне он очень уважительно относится. И я всегда стараюсь платить человеку его монетой. Мы очень хорошо с Петром общались, и я за это могу только ему выразить респект, как говорят американцы.

То же самое могу сказать и о Денисе Лаврентьеве. Ребята хорошо и спокойно себя вели, общались и тренировались с другими ребятами, и всё проходило абсолютно без какой-либо агрессии», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.