Доминик Крус: все просто смеются над Сехудо

Американский боец смешанных единоборств Доминик Крус, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, прокомментировал слова бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо. Ранее Сехудо, который в мае 2020 года объявил о завершении карьеры, заявил, что без проблем победил бы действующих чемпионов в наилегчайшем, легчайшем и полулёгком весах.

«Он не принесёт лишних просмотров (если вернётся. — Прим. «Чемпионата»). Другое дело, если это Конор Макгрегор или Ронда Роузи. Но Сехудо?

Он не привносит в бои ничего такого, что заставляет с нетерпением ожидать их. Над ним просто смеются», — приводит слова Круса BJPenn.

34-летний Сехудо — олимпийский чемпион 2008 года по вольной борьбе. В смешанные единоборства американец пришёл в 2013 году. На его счету 16 побед и 2 поражения в 18 поединках в MMA.