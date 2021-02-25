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Пётр Ян: думаю, Магомедов и Стерлинг чем-то схожи

Пётр Ян: думаю, Магомедов и Стерлинг чем-то схожи
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян ответил на заявления Ти Джея Диллашоу по поводу схожести стилей Алджэмейна Стерлинга и Магомеда Магомедова.

«Если сравнить Магомедова и Стерлинга, то думаю, что эти ребята чем-то схожи. К примеру тем, что после атак они пытаются делать проход, прыгая в переднюю ногу либо в две ноги. Они оба неординарные и нестандартные. Но в плане стиля и антропометрии они разные», — цитирует Петра корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, что Магомедов – единственный на планете боец, который нанёс Яну поражение — это случилось в 2016 году, а годом позднее Ян взял реванш.

Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.

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