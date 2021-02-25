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Представитель Александра Емельяненко анонсировал его бой в лиге кулачных боёв

Представитель Александра Емельяненко анонсировал его бой в лиге кулачных боёв
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Азамат Бостанов, представитель Александра Емельяненко, анонсировал поединок своего подопечного в лиге кулачных боев Hardcore Fighting.

«В данный момент Александр Емельяненко находится в романтическом загуле. Алкоголизм, безусловно, мешает нам работать. Неприятно. Но это алкоголизм.

Александр будет драться в Hardcore Fighting. Соперник — Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжёлом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернётся в классический ММА», — приводит слова Азамата Бостанова Eurosport.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.

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