Представитель Александра Емельяненко анонсировал его бой в лиге кулачных боёв

Азамат Бостанов, представитель Александра Емельяненко, анонсировал поединок своего подопечного в лиге кулачных боев Hardcore Fighting.



«В данный момент Александр Емельяненко находится в романтическом загуле. Алкоголизм, безусловно, мешает нам работать. Неприятно. Но это алкоголизм.



Александр будет драться в Hardcore Fighting. Соперник — Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжёлом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернётся в классический ММА», — приводит слова Азамата Бостанова Eurosport.



Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.



Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.