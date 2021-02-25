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Пётр Ян — о будущем Дениса Лаврентьева: пока конкретики нет

Пётр Ян — о будущем Дениса Лаврентьева: пока конкретики нет
Бокс/ММА / UFC 0
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян рассказал о будущем своего друга Дениса Лаврентьева в смешанных единоборствах. Лаврентьев помогает Яну при подготовке к титульному бою с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь мск с 6 на 7 марта.

«Пока конкретики по Денису нет, менеджеры пытаются включить его в какие-то турниры. Но ситуация такая, что в связи с пандемией многих бойцов увольняют, а количество турниров сократилось. Денис готов, тренируется и всегда в ожидании. Надеюсь, всё получится", — сказал Пётр в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Игорем Брагиным.

Напомним, летом 2020 года Лаврентьева предлагали соперниками к двум рейтинговым бойцам UFC. Но те отвергли кандидатуру, которая могла доставить им массу проблем.

Денис Лаврентьев — заслуженный мастер спорта международного класса по самбо. На его счету 11 профессиональных боёв в ММА, в 9 из них он одержал победу.

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