Пётр Ян — о будущем Дениса Лаврентьева: пока конкретики нет

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян рассказал о будущем своего друга Дениса Лаврентьева в смешанных единоборствах. Лаврентьев помогает Яну при подготовке к титульному бою с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь мск с 6 на 7 марта.



«Пока конкретики по Денису нет, менеджеры пытаются включить его в какие-то турниры. Но ситуация такая, что в связи с пандемией многих бойцов увольняют, а количество турниров сократилось. Денис готов, тренируется и всегда в ожидании. Надеюсь, всё получится", — сказал Пётр в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Игорем Брагиным.



Напомним, летом 2020 года Лаврентьева предлагали соперниками к двум рейтинговым бойцам UFC. Но те отвергли кандидатуру, которая могла доставить им массу проблем.



Денис Лаврентьев — заслуженный мастер спорта международного класса по самбо. На его счету 11 профессиональных боёв в ММА, в 9 из них он одержал победу.