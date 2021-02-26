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«Человек с безумным ЧСВ». Менеджер А. Емельяненко и Исмаилова — о Станиславе Черчесове

«Человек с безумным ЧСВ». Менеджер А. Емельяненко и Исмаилова — о Станиславе Черчесове
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Азамат Бостанов, менеджер бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Станислав Саламович Черчесов — человек с безумным ЧСВ. Интервью, где он выставил в нехорошем свете братьев Миранчуков, Чалова, тому подтверждение. Есть негласное правило: выигрывает команда, проигрывает тренер. Он всегда должен брать удар на себя, а не искать виновных и кого-то обвинять.

Плюс его побратимство. Черчесов тащил Габулова в сборную. Бред. Это хорошо, когда ты поддерживаешь осетинскую диаспору, но есть пять вратарей, которые достойны места в сборной больше, чем Габулов.

Ещё мне не импонирует манера Черчесова придумывать собственный словарь. Во всём мире товарищеские игры, а у Черчесова — контрольные. Черчесов мне правда не нравится», — цитирует Бостанова Eurosport.

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