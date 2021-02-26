Рой Джонс объявил о желании сразиться с Фёдором Емельяненко
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс заявил, что хотел бы провести поединок с легендарным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко, выступающим в MMA-промоушене Bellator.
«Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксёра. Так что пока не знаю. Если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится.
Не думаю, что проведу ещё один бой с Тайсоном. Сейчас он собирается драться с Холифилдом. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором Емельяненко, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдёт. Думаю, я закончил карьеру, но если что-то хорошее подвернётся…» — цитирует Джонса «Р-Спорт».
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