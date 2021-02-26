Менеджер А. Емельяненко и Исмаилова рассказал, сколько поставил на победу Магомеда

Азамат Бостанов, менеджер бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, признался, что поставил 1 млн рублей на исход боя.

«На победу Исмаилова против Емельяненко я поставил 1 миллион рублей. Я знал, как Мага готовится. А Емельяненко? Он готовился в Грозном, нормально всё у него было.

Саша тренировался. Все говорили, что он находится в лучшей форме в жизни. Ты же видел его кубики?! Но Мага был лучше. Я заработал 1,2 миллиона рублей. Оттуда вышли 2,2 миллиона», — приводятся слова Бостанова на сайте телеканала Eurosport.

Напомним, Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде поединка, состоявшегося в Сочи в июле 2020 года. Магомед временно поднялся в тяжёлый вес ради этого боя.