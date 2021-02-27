Саша Палатников узнал имя следующего соперника в UFC
Гонконгский боец русского происхождения Саша Палатников узнал имя следующего соперника в UFC. Он встретится с Импой Касанганаем, сообщает MMA Fightig. Последний получил сомнительную известность в минувшем году. Тогда он был жёстко нокаутирован Хоакином Бакли. Тот нокаут был признан лучшим в 2020 году.
Встреча Палатников — Касанганай пройдёт 10 апреля. Саша проведёт второй бой в UFC. В дебютной встрече победил Луиса Коске. Что касается Касанганая, то у него в UFC два поединка. Кроме упомянутого поражения в его активе победа над Маки Питоло.
Напомним, главным событием турнира UFC 10 апреля станет встреча европейских средневесов. Экс-претендент на титул в полусреднем весе британец Даррен Тилл встретится с Марвином Веттори из Италии.
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