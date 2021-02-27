Чимаев и Мэгни вступили в конфликт в «Твиттере». Хамзат пообещал наказать Нила в июне

Бойцы UFC Хамзат Чимаев и Нил Мэгни устроили перепалку в «Твиттере». Американец на своей странице в социальной сети предупредил Хамзата, что преподаст ему урок уважения.

«Удостоверься, что сохранишь энергию для личной встречи со мной. Даю слово, что дам тебе пощёчину и научу уважению», — написал Мэгни.

Чимаев не оставил без ответа этот выпад и заодно дал понять, что планирует вернуться в октагон в июне. «Будь готов к июню. Покажу тебе настоящего чеченца как в клетке, так и за её пределами», — написал Хамзат.

Напомним, ожидалось, что Чимаев выступит в марте. Его поединок с Леоном Эдвардсом должен был возглавить турнир UFC. Но из-за осложнений после коронавируса у Чимаева схватку пришлось отменить. Эдвардс померится силами с Белалом Мухаммедом.