Чимаев и Мэгни вступили в конфликт в «Твиттере». Хамзат пообещал наказать Нила в июне
Бойцы UFC Хамзат Чимаев и Нил Мэгни устроили перепалку в «Твиттере». Американец на своей странице в социальной сети предупредил Хамзата, что преподаст ему урок уважения.
«Удостоверься, что сохранишь энергию для личной встречи со мной. Даю слово, что дам тебе пощёчину и научу уважению», — написал Мэгни.
Чимаев не оставил без ответа этот выпад и заодно дал понять, что планирует вернуться в октагон в июне. «Будь готов к июню. Покажу тебе настоящего чеченца как в клетке, так и за её пределами», — написал Хамзат.
Напомним, ожидалось, что Чимаев выступит в марте. Его поединок с Леоном Эдвардсом должен был возглавить турнир UFC. Но из-за осложнений после коронавируса у Чимаева схватку пришлось отменить. Эдвардс померится силами с Белалом Мухаммедом.
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