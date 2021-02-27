Бивол: иногда обидно за настоящих боксёров

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мнением о боксёрских шоу, в которых участвуют непрофессиональные боксёры.
«У нас в стране еще не настолько хорош уровень профессиональных боев, чтобы делать такие шоу. В США это было бы интереснее. До пандемии там каждую неделю проходили вечера бокса. Люди смотрят и разбираются в нем, и иногда для затравки им предлагают бои блогеров. Болельщики понимают, что это не тот уровень. Хи-хи, ха-ха, но и тут болельщики рады, что люди зарабатывают деньги, хотя может и не от души рады.
У нас бокс по телевизору в таких масштабах не показывают, а еще такие бои всплывают. Не знаю, как это может повлиять. Может, хорошо, но иногда обидно за настоящих боксёров. Хочется видеть качество, мысль, а после таких шоу люди начинают думать, что бокс – это ерунда, вышел и помахал руками. Я про тех людей, которые редко смотрят бокс, потому что публика, которая разбирается в нем, все хорошо понимает», — приводит слова Бивола «Советский спорт».
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