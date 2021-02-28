Альварес защитил титулы WBA Super и WBC в бою с турком Йылдыромом
В ночь с 27 на 28 февраля мск действующий обладатель поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес провёл защиту титулов против обязательного претендента — второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета 29-летнего турка Авни Йылдырыма.
В 3-м раунде поединка Йылдырым упал в нокдаун, а уже по окончании раунда – сдался. Таким образом, оба титула остались у представителя Мексики, который проводил их первую защиту.
Сауль Канело Альварес 8 мая встретится с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом.
30-летний представитель Мексики Сауль Канело Альварес имеет рекорд 55 (37 КО)-1-2, в то время как его будущий соперник Билли Джо Сондерс – 30 (14 КО)-0-0.
Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс договорились о поединке
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