Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чимаев прокомментировал турнир UFC Вегас 20 сонным эмодзи

Чимаев прокомментировал турнир UFC Вегас 20 сонным эмодзи
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на завершившийся в Лас-Вегасе турнир UFC Вегас 20. Чимаев опубликовал реакция в своём «твиттере», написав хештег турнира и прикрепив к сообщению сонный эмодзи.

Напомним, в главном поединке турнира UFC Fight Night 186 в тяжёлой весовой категории сошлись 30-летний француз Сириль Ган и 32-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

По итогам 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Сириль Ган — 50:45, 50:45, 50:45.

Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а затем сорвался окончательно. В результате Дана Уайт пообещал Чимаеву квалифицированную помощь от настоящих врачей. Судя по всему, Чимаев вернётся в клетку в июне. Его соперником, вероятно, станет Нил Мэгни.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021