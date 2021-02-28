Чимаев прокомментировал турнир UFC Вегас 20 сонным эмодзи

Боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на завершившийся в Лас-Вегасе турнир UFC Вегас 20. Чимаев опубликовал реакция в своём «твиттере», написав хештег турнира и прикрепив к сообщению сонный эмодзи.

Напомним, в главном поединке турнира UFC Fight Night 186 в тяжёлой весовой категории сошлись 30-летний француз Сириль Ган и 32-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.



По итогам 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Сириль Ган — 50:45, 50:45, 50:45.



Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а затем сорвался окончательно. В результате Дана Уайт пообещал Чимаеву квалифицированную помощь от настоящих врачей. Судя по всему, Чимаев вернётся в клетку в июне. Его соперником, вероятно, станет Нил Мэгни.