Анкалаев: не хотел боя с Крыловым, просил соперника из топ-5

Боец UFC Магомед Анкалаев поделился впечатлениями от победы над Никитой Крыловым и признался, что не хотел встречи с ним. По словам спортсмена, он рассчитывал получить соперника из топ-5 рейтинга.

«Чувствую себя хорошо, бой прошёл не так, как хотел. Можно сказать, что немного скучный бой, но ничего, главное — победа. Я не огорчён тем, что бой получился скучным, важна победа. Следующий поединок. Возьму чуть перерыв. Скоро Рамадан. Думаю, меня не будет 3-4 месяца. В целом через четыре месяца буду готов.

Я не хотел боя с Крыловым, он как бы российский боец. Я ждал другого соперника, просил соперников из топ-5. Но так получилось, что бойцы из топ-5, топ-6 дерутся между собой. Крылов остался без соперника, и мы вынуждены были подраться", — сказал Анкалаев на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 20.

Напомним, Анкалаев победил Крылова единогласным решением судей.