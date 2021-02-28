Тухугов провёл спарринг с экс-претендентом на титул Bellator
Боец UFC в полулёгком весе Зубайра Тухугов провёл спарринг с экс-претендентом на титул Bellator в легчайшем весе Пэтчи Миксом. Об этом россиянин рассказал на своей странице в «Инстаграме», поблагодарив американца за совместную работу.
«Спасибо за помощь, Пэтчи. После хорошего спарринга», — написал Тухугов.
Соответствующий пост доступен на странице Тухугова в «Инстаграме».
Микс бился за титул Bellator в сентябре 2020 года, тогда он единогласным решением судей проиграл Хуану Арчулете. Что касается Тухугова, на данный момент он вышел на финальную стадию подготовки к следующей встрече. Зубайра проведёт поединок на турнире UFC Fight Night 187 13 марта. Его соперником станет боец из Бразилии Рикардо Рамос.
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