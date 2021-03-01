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«У меня было похмелье». Пауло Коста признался, что напился перед боем с Адесаньей

«У меня было похмелье». Пауло Коста признался, что напился перед боем с Адесаньей
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста признался, что за несколько часов до схватки с чемпионом лиги в среднем весе Исраэлем Адесаньей он выпил бутылку вина. На бой он выходил с похмельем.

«Когда я дрался, был словно пьян. Возможно, у меня было похмелье. Перед боем не мог уснуть из-за судорог. С учётом того, что бой проходил в 9 утра по местному времени, просыпаться надо было в пять утра. Нужно было размяться, тейпироваться. Не мог уснуть до 2:30 ночи.

Всё это была моя ошибка. Никого не виню. Это был мой выбор. Но для того, чтобы уснуть, я выпил вина. Сначала выпил бокал, это не помогло. Второй бокал тоже не помог. После половины бутылки я не спал. Тогда я выпил всё", — приводит слова Косты BJ Penn.

Напомним, Коста проиграл Адесанье нокаутом во втором раунде.

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