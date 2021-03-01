Хабиб Нурмагомедов: дали чуть на тапочку на вечерней пробежке

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото на своей странице в «Инстаграме», на котором изображён он, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов, также бойцы MMA. Напомним, в ночь с 6 на 7 марта Махачев выступит на турнире UFC 249, его соперником станет Дрю Добер.

«Дали чуть на тапочку на вечерней пробежке. У Ислама до боя шесть дней, остались последние штрихи — и он готов», — подписал Хабиб фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым после того, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.