Нурмагомедов: не хочу, чтобы меня приводили в пример, как мусульманина. Это раздражает

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он не хочет быть примером личности для мусульманского мира.



«Это тяжело для меня. Меня ставят в пример и это бепокоит меня. Я бы хотел, чтобы люди видели во мне пример спортсмена, который чего-то добился. Я не хочу, чтобы меня приводили в пример, как мусульманина. Меня это очень раздражает. В нашей вере нам уже есть с кого брать пример. Это человек, который ходил среди нас, при этом был таким же человеком, как и все остальные — пророк Мухаммед.



Я беру пример с него, и остальные мусульмане должны делать также, брать пример с него, а не с меня или других известных личностей», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Esquire.com.Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он досрочно победил Джастина Гэтжи, лишив его звания временного чемпиона лиги. Сразу после победы россиянин объявил об уходе из спорта.



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