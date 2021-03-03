Петра Яна посадили на карантин перед боем со Стерлингом на UFC 259

Действующего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории россиянина Петра Яна отправили на карантин перед поединком с американским бойцом смешанных единоборств Алджэмейном Стерлингом. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и боец лёгкой весовой категории Ислам Махачев, который сразится с американцем Дрю Добером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.