Нурмагомедов стал секундантом Махачева в его бою с Добером на UFC 259

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Исламу Махачеву на турнире UFC 259, который состоится в ближайшие выходные. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Напомним, соперником Махачева, который также выступает в лёгком дивизионе, станет американец Дрю Добер.

В ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и боец лёгкой весовой категории Ислам Махачев, который сразится с американцем Дрю Добером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.