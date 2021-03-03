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Нурмагомедов стал секундантом Махачева в его бою с Добером на UFC 259

Нурмагомедов стал секундантом Махачева в его бою с Добером на UFC 259
Бокс/ММА / UFC 0
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Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Исламу Махачеву на турнире UFC 259, который состоится в ближайшие выходные. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Напомним, соперником Махачева, который также выступает в лёгком дивизионе, станет американец Дрю Добер.

В ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и боец лёгкой весовой категории Ислам Махачев, который сразится с американцем Дрю Добером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

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