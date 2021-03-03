Махачев — о перспективе сменить Хабиба на вершине лёгкого веса в UFC: надеюсь, не подведу

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе в UFC, признался, что испытывает ответственность из-за разговоров о том, что он должен сменить Хабиба Нурмагомедова в качестве чемпиона в этой весовой категории.



«Ответственность однозначно есть. И мой тренер так считал, и сейчас все об этом говорят. Надеюсь, не подведу. Я прилагаю к этому много усилий, эту ответственность я осознаю и тренируюсь очень усердно.



Нет, то, что обо мне говорят преимущественно в связке с Хабибом, ни в коем случае не раздражает. Когда о тебе говорят в связке с хорошим человеком, с чемпионом, почему это должно раздражать? Наоборот, только радует. А к этому вниманию я не стремлюсь. Не объяснить, как Хабибу это внимание надоело. Я согласен на то, чтобы оно было приковано к нему. Вообще, я думаю, такое внимание никому не нужно, люди просто не понимают, как это тяжело, когда ты хочешь просто выйти на улицу и прогуляться, но не можешь этого сделать», — сказал Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.