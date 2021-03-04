Прогнозы UFC 259. Адесанья или Блахович? Рейтинги Bellator. Слушай подкаст «Чемпионата»

Добро пожаловать на борт «Чемпионат-Подкаста» про MMA «Больше не говори такие вещи»! Это эпизод №8!
В этот раз выпуск выдался максимально насыщенным: у нас тут и титульная гонка тяжеловесов UFC с участием Джонса, Льюиса, Волкова, Гана и всех остальных, потенциал Анкалаева и перлы его угловых, антирекорд на взвешивании и пьяный Пауло Коста, прогнозы на UFC 259 и ожидания от этого турнира, рейтинги Bellator и главная их проблема и многое другое.
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».
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ТАЙМКОДЫ:
0:00 – Всем здарова! Олег и Давид снова в деле.
0:52 – Начинаем с приколов. Пауло Коста выпил перед самым важным боем в карьере. Он идиот?
2:58 – Трезвый Коста разнёс бы Адесанью?
05:31 – В апреле Коста вернётся против Уиттакера. Он потянет?
06:50 – Боец UFC перевесил лимит на 11,5 фунтов! Как у него это получилось?
11:43 – Предыдущий «рекорд» принадлежал Рамблу. Вспоминаем тот случай.
14:02 – Что там в топе тяжёлого веса UFC? Сириль Ган якобы всех разочаровал. Но так ли всё однозначно?
21:22 – Вечный спор: медийность и зрелищность важнее побед и достижений?
25:47 – С кем теперь подерётся Ган?
29:14 – Удивительный парадокс Деррика Льюиса. Что с ним делать?
36:27 – Неожиданно вспоминаем Коди Гарбрандта. Однажды он помог Олегу заработать.
38:38 – Джон Джонс — следующий претендент. Как у него дела в качалке?
43:13 – Олейника выкинули из рейтингов. Его хотят уволить?
45:12 – Угловые российских бойцов генерируют мемы. Теперь отличился тренер Анкалаева.
47:33 – Анкалаев снова победил. Он теперь элита?
53:52 – Иностранные фамилии — головная боль комментаторов. Как их произносить?
58:51 – Тайрон Вудли придумал универсальную отмазку на случай поражений.
01:00:34 – Проигрыш Максима Гришина — это ограбление?
01:06:25 – А что там в Беллатор? Обсуждаем несколько предстоящих боёв.
01:11:23 – Беллатор вводит свои рейтинги. Вроде все логично, но кем их наполнять?
01:19:25 – Наши мысли по поводу UFC 259. Какие бои стоит ждать, кроме титульных?
01:31:19 – Сантос vs Ракич.
01:34:18 – Махачев vs Добер.
01:36:36 – Нуньес vs Андерсон.
01:40:35 – Ян vs Стерлинг.
01:45:38 – Блахович vs Адесанья.
01:51:46 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и ютубе.
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