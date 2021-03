Прогнозы UFC 259. Адесанья или Блахович? Рейтинги Bellator. Слушай подкаст «Чемпионата»

Добро пожаловать на борт «Чемпионат-Подкаста» про MMA «Больше не говори такие вещи»! Это эпизод №8!



В этот раз выпуск выдался максимально насыщенным: у нас тут и титульная гонка тяжеловесов UFC с участием Джонса, Льюиса, Волкова, Гана и всех остальных, потенциал Анкалаева и перлы его угловых, антирекорд на взвешивании и пьяный Пауло Коста, прогнозы на UFC 259 и ожидания от этого турнира, рейтинги Bellator и главная их проблема и многое другое.



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».

ТАЙМКОДЫ:



0:00 – Всем здарова! Олег и Давид снова в деле.



0:52 – Начинаем с приколов. Пауло Коста выпил перед самым важным боем в карьере. Он идиот?



2:58 – Трезвый Коста разнёс бы Адесанью?



05:31 – В апреле Коста вернётся против Уиттакера. Он потянет?



06:50 – Боец UFC перевесил лимит на 11,5 фунтов! Как у него это получилось?



11:43 – Предыдущий «рекорд» принадлежал Рамблу. Вспоминаем тот случай.



14:02 – Что там в топе тяжёлого веса UFC? Сириль Ган якобы всех разочаровал. Но так ли всё однозначно?



21:22 – Вечный спор: медийность и зрелищность важнее побед и достижений?



25:47 – С кем теперь подерётся Ган?



29:14 – Удивительный парадокс Деррика Льюиса. Что с ним делать?



36:27 – Неожиданно вспоминаем Коди Гарбрандта. Однажды он помог Олегу заработать.



38:38 – Джон Джонс — следующий претендент. Как у него дела в качалке?



43:13 – Олейника выкинули из рейтингов. Его хотят уволить?



45:12 – Угловые российских бойцов генерируют мемы. Теперь отличился тренер Анкалаева.



47:33 – Анкалаев снова победил. Он теперь элита?



53:52 – Иностранные фамилии — головная боль комментаторов. Как их произносить?



58:51 – Тайрон Вудли придумал универсальную отмазку на случай поражений.



01:00:34 – Проигрыш Максима Гришина — это ограбление?



01:06:25 – А что там в Беллатор? Обсуждаем несколько предстоящих боёв.



01:11:23 – Беллатор вводит свои рейтинги. Вроде все логично, но кем их наполнять?



01:19:25 – Наши мысли по поводу UFC 259. Какие бои стоит ждать, кроме титульных?



01:31:19 – Сантос vs Ракич.



01:34:18 – Махачев vs Добер.



01:36:36 – Нуньес vs Андерсон.



01:40:35 – Ян vs Стерлинг.



01:45:38 – Блахович vs Адесанья.



01:51:46 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и ютубе.