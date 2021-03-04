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Прогнозы UFC 259. Адесанья или Блахович? Рейтинги Bellator. Слушай подкаст «Чемпионата»

Прогнозы UFC 259. Адесанья или Блахович? Рейтинги Bellator. Слушай подкаст «Чемпионата»
Бокс/ММА / UFC 0
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Добро пожаловать на борт «Чемпионат-Подкаста» про MMA «Больше не говори такие вещи»! Это эпизод №8!

В этот раз выпуск выдался максимально насыщенным: у нас тут и титульная гонка тяжеловесов UFC с участием Джонса, Льюиса, Волкова, Гана и всех остальных, потенциал Анкалаева и перлы его угловых, антирекорд на взвешивании и пьяный Пауло Коста, прогнозы на UFC 259 и ожидания от этого турнира, рейтинги Bellator и главная их проблема и многое другое.

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».

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ТАЙМКОДЫ:

0:00 – Всем здарова! Олег и Давид снова в деле.

0:52 – Начинаем с приколов. Пауло Коста выпил перед самым важным боем в карьере. Он идиот?

2:58 – Трезвый Коста разнёс бы Адесанью?

05:31 – В апреле Коста вернётся против Уиттакера. Он потянет?

06:50 – Боец UFC перевесил лимит на 11,5 фунтов! Как у него это получилось?

11:43 – Предыдущий «рекорд» принадлежал Рамблу. Вспоминаем тот случай.

14:02 – Что там в топе тяжёлого веса UFC? Сириль Ган якобы всех разочаровал. Но так ли всё однозначно?

21:22 – Вечный спор: медийность и зрелищность важнее побед и достижений?

25:47 – С кем теперь подерётся Ган?

29:14 – Удивительный парадокс Деррика Льюиса. Что с ним делать?

36:27 – Неожиданно вспоминаем Коди Гарбрандта. Однажды он помог Олегу заработать.

38:38 – Джон Джонс — следующий претендент. Как у него дела в качалке?

43:13 – Олейника выкинули из рейтингов. Его хотят уволить?

45:12 – Угловые российских бойцов генерируют мемы. Теперь отличился тренер Анкалаева.

47:33 – Анкалаев снова победил. Он теперь элита?

53:52 – Иностранные фамилии — головная боль комментаторов. Как их произносить?

58:51 – Тайрон Вудли придумал универсальную отмазку на случай поражений.

01:00:34 – Проигрыш Максима Гришина — это ограбление?

01:06:25 – А что там в Беллатор? Обсуждаем несколько предстоящих боёв.

01:11:23 – Беллатор вводит свои рейтинги. Вроде все логично, но кем их наполнять?

01:19:25 – Наши мысли по поводу UFC 259. Какие бои стоит ждать, кроме титульных?

01:31:19 – Сантос vs Ракич.

01:34:18 – Махачев vs Добер.

01:36:36 – Нуньес vs Андерсон.

01:40:35 – Ян vs Стерлинг.

01:45:38 – Блахович vs Адесанья.

01:51:46 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и ютубе.

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