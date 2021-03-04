Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продал свой бренд виски Proper 12 мексиканской компании по производству напитков Becle, прославившейся своей текилой под названием Jose Cuervo, сообщает Bloodyelbow.



Мексиканская фирма приобрела 51 процент акций компании, основанной Макгрегором и его менеджером Оди Аттаром. В 2020 году Becle владела оставшимися 49 процентами компании Макгрегора.



Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января (по московскому времени). Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.



На счету 32-летнего Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений.