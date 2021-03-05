Брат Чимаева: Хамзат стал кашлять кровью, испугался и впал в депрессию

Артур Чимаев, брат бойца MMA Хамзата Чимаева, прокомментировал решение спортсмена завершить карьеру.
Напомним, Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.
«Он не полностью восстановился. Его правое лёгкое не полностью восстановилось. Хамзату давали антибиотики, и спустя две недели он подумал, что можно вновь тренироваться.
Он был полностью истощён. Лёгкие не справились. Он стал кашлять кровью, испугался и впал в депрессию. Это слишком много значило для него. Я сказал ему успокоиться. Эта болезнь на разных людей влияет по-разному.
Он сказал, что решил продолжить карьеру. Но на это потребуется время. Я посоветовал ему отдохнуть два-три месяца. После этого всё будет в порядке», — цитирует Артура Чимаева BJPenn.
- 5 марта 2021
-
10:00
-
08:51
-
08:47
-
08:00
-
07:40
-
07:33
-
01:58
-
01:46
-
00:23
- 4 марта 2021
-
23:59
-
22:39
-
21:31
-
20:57
-
19:57
-
18:51
-
17:58
-
15:00
-
13:42
-
13:36
-
13:01
-
13:00
-
12:01
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
07:33
-
07:10
-
05:16
-
03:51
-
02:41
-
01:57
-
00:47
-
00:05
- 3 марта 2021
-
23:37
-
23:00