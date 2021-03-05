Брат Чимаева: Хамзат стал кашлять кровью, испугался и впал в депрессию

Артур Чимаев, брат бойца MMA Хамзата Чимаева, прокомментировал решение спортсмена завершить карьеру.

Напомним, Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.

«Он не полностью восстановился. Его правое лёгкое не полностью восстановилось. Хамзату давали антибиотики, и спустя две недели он подумал, что можно вновь тренироваться.

Он был полностью истощён. Лёгкие не справились. Он стал кашлять кровью, испугался и впал в депрессию. Это слишком много значило для него. Я сказал ему успокоиться. Эта болезнь на разных людей влияет по-разному.

Он сказал, что решил продолжить карьеру. Но на это потребуется время. Я посоветовал ему отдохнуть два-три месяца. После этого всё будет в порядке», — цитирует Артура Чимаева BJPenn.