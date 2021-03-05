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Волков дал прогноз на бой Миочич — Нганну

Волков дал прогноз на бой Миочич — Нганну
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал об ожиданиях от боя тяжеловесов чемпиона промоушена Стипе Миочича и претендента на пояс Фрэнсиса Нганну. Напомним, поединок Миочич — Нганну пройдёт в ночь с 27 на 28 марта мск.

«Многое изменилось с их первого боя. Думаю, что шансы 50 на 50. Будет зависеть от плана Миочича. Сейчас Нганну сделал определённые выводы из предыдущего поединка, и Миочичу в прямом смысле слова нужно будет перехитрить своего оппонента», — приводит слова Волкова «Р-Спорт».

В первом поединке, состоявшемся в январе 2018 года, Миочич победил Нганну единогласным решением судей. На его счету 20 побед и три поражения, у Нганну 15 побед и три поражения.

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