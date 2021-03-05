Махачев объявил о желании подраться с Макгрегором
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что его интересует бой с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«Конечно, я хотел бы подраться с Конором, с радостью. Но не думаю, что этот бой возможен на данном этапе. Мне надо больше раскачаться, чтобы в Америке меня больше знали и бой лучше продался. Нет никакого эмоционального давления, такой же соперник, как и обычно», — цитирует Махачева Sport24.
Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск Ислам Махачев сразится с представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.
Рекомендуем вам
- 5 марта 2021
-
13:01
-
11:55
-
11:02
-
10:00
-
08:51
-
08:47
-
08:00
-
07:40
-
07:33
-
01:58
-
01:46
-
00:23
- 4 марта 2021
-
23:59
-
22:39
-
21:31
-
20:57
-
19:57
-
18:51
-
17:58
-
15:00
-
13:42
-
13:36
-
13:01
-
13:00
-
12:01
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
07:33
-
07:10
-
05:16
-
03:51
-
02:41
-
01:57
-
00:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам