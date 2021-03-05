Махачев объявил о желании подраться с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что его интересует бой с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Конечно, я хотел бы подраться с Конором, с радостью. Но не думаю, что этот бой возможен на данном этапе. Мне надо больше раскачаться, чтобы в Америке меня больше знали и бой лучше продался. Нет никакого эмоционального давления, такой же соперник, как и обычно», — цитирует Махачева Sport24.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск Ислам Махачев сразится с представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.