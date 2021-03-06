«Чемпионат» покажет турнир Fair Fight от RCC MMA. Полный кард турнира

Шестого марта в Екатеринбурге пройдет четырнадцатый профессиональный турнир по правилам Fair Fight. Главным событием вечера станет поединок за вакантный титул чемпиона организации в легком весе между Мамукой Усубяном (9-1) и Александром Скворцовым (14-5).



Мамука Усубян впервые проведет чемпионский поединок в лиге — он уже давно двигается внутри организации. Усубян прошел опытных бойцов Арби Эмиева и Станислава Казанцева. Сейчас в его активе девять уверенных побед в десяти поединках, в том числе и над чемпионами — Шером Мамазулуновым и Андреем Чехониным.



Скворцов — экс-чемпион лиги. Он долгое время владел поясом, пока не потерял его в поединке против Максима Сульгина. Сульгин сразу после этого поднялся в дивизион 77 кг и оставил титул — для Скворцова это шанс вернуться на вершину.

Ниже представлен полный кард турнира

Фризюк Максим — Пристенский Вячеслав

Игорь Шардаков — Алим Хаитов

Игорь Курганский — Игорь Пестерев

Сергей Пономарёв — Али Алиев

Никита Козлов — Евгений Никитин

Алексей Федотов — Сайфуллах Хамбахадов

Салимхан Ибрагимов — Мавлуд Тифиев

Никита Курбатов — Арби Эмиев

Максим Сульгин — Илья Соколов

Валерий Бизяев — Бейбулат Исаев

Шер Мамазулунов — Никита Шостак

Мамука Усубян — Александр Скворцов.



«Чемпионат» проведёт тарнсляцию турнира по соответствующей ссылке.