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«Чемпионат» покажет турнир Fair Fight от RCC MMA. Полный кард турнира

«Чемпионат» покажет турнир Fair Fight от RCC MMA. Полный кард турнира
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Шестого марта в Екатеринбурге пройдет четырнадцатый профессиональный турнир по правилам Fair Fight. Главным событием вечера станет поединок за вакантный титул чемпиона организации в легком весе между Мамукой Усубяном (9-1) и Александром Скворцовым (14-5).

Мамука Усубян впервые проведет чемпионский поединок в лиге — он уже давно двигается внутри организации. Усубян прошел опытных бойцов Арби Эмиева и Станислава Казанцева. Сейчас в его активе девять уверенных побед в десяти поединках, в том числе и над чемпионами — Шером Мамазулуновым и Андреем Чехониным.

Скворцов — экс-чемпион лиги. Он долгое время владел поясом, пока не потерял его в поединке против Максима Сульгина. Сульгин сразу после этого поднялся в дивизион 77 кг и оставил титул — для Скворцова это шанс вернуться на вершину.

Ниже представлен полный кард турнира

Фризюк Максим — Пристенский Вячеслав
Игорь Шардаков — Алим Хаитов
Игорь Курганский — Игорь Пестерев
Сергей Пономарёв — Али Алиев
Никита Козлов — Евгений Никитин
Алексей Федотов — Сайфуллах Хамбахадов
Салимхан Ибрагимов — Мавлуд Тифиев
Никита Курбатов — Арби Эмиев
Максим Сульгин — Илья Соколов
Валерий Бизяев — Бейбулат Исаев
Шер Мамазулунов — Никита Шостак
Мамука Усубян — Александр Скворцов.

«Чемпионат» проведёт тарнсляцию турнира по соответствующей ссылке.

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