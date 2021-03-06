«Чемпионат» покажет турнир Fair Fight от RCC MMA. Полный кард турнира

Шестого марта в Екатеринбурге пройдет четырнадцатый профессиональный турнир по правилам Fair Fight. Главным событием вечера станет поединок за вакантный титул чемпиона организации в легком весе между Мамукой Усубяном (9-1) и Александром Скворцовым (14-5).
Мамука Усубян впервые проведет чемпионский поединок в лиге — он уже давно двигается внутри организации. Усубян прошел опытных бойцов Арби Эмиева и Станислава Казанцева. Сейчас в его активе девять уверенных побед в десяти поединках, в том числе и над чемпионами — Шером Мамазулуновым и Андреем Чехониным.
Скворцов — экс-чемпион лиги. Он долгое время владел поясом, пока не потерял его в поединке против Максима Сульгина. Сульгин сразу после этого поднялся в дивизион 77 кг и оставил титул — для Скворцова это шанс вернуться на вершину.
Ниже представлен полный кард турнира
Фризюк Максим — Пристенский Вячеслав
Игорь Шардаков — Алим Хаитов
Игорь Курганский — Игорь Пестерев
Сергей Пономарёв — Али Алиев
Никита Козлов — Евгений Никитин
Алексей Федотов — Сайфуллах Хамбахадов
Салимхан Ибрагимов — Мавлуд Тифиев
Никита Курбатов — Арби Эмиев
Максим Сульгин — Илья Соколов
Валерий Бизяев — Бейбулат Исаев
Шер Мамазулунов — Никита Шостак
Мамука Усубян — Александр Скворцов.
«Чемпионат» проведёт тарнсляцию турнира по соответствующей ссылке.
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