Туменов дал прогноз на бой Махачева и Добера

Российский боец ММА Альберт Туменов дал прогноз на поединок основного карда турнира UFC 259, в котором сойдутся Ислам Махачев и Дрю Добер.



«Ислам — явный фаворит. Надеюсь, он выиграет. Я думаю, он бы с удовольствием с кем-нибудь из топ-5 подрался. Но он год с чем-то не дрался, вариантов других не было, поэтому он принял этот бой.



Было бы интересно посмотреть бой Махачева и Фергюсона, хоть бы Ислам и проиграл. Этот бой бы показал его реальный потенциал. У него хорошая ударка, борьба, выносливость. Если даже он не станет вторым Хабибом, но у него будет свой путь и чемпионский пояс, будет неплохо», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Турнир UFC 259 пройдёт в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

