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Хабиб: команда Яну бить коленом поступила от секундантов, он на автомате выполнил указание

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, ассистировавший своему другу Исламу Махачеву, на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США), смотрел бой Петра Яна с Алджамейном Стерлингом, находясь возле угла россиянина.

После эпизода с запрещённым ударом Яна Нурмагомедов рассказал организаторам, что команда «Бей коленом!» поступила именно от секундантов, а Пётр «на автомате» выполнил указание.

Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.